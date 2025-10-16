2 туристки хотели вывезти из РФ в Китай 1,6 тыс шкурок соболя и шиншиллы

Двух путешественниц из-за рубежа поймали во время попытки вывезти из РФ дорогих шкур животных. Цена товара составляет примерно 6 млн рублей, сообщает « Царьград » со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы.

Две туристки хотели вывезти в КНР меха соболей и шиншилл с баргузинского кряжа. Они поместили 1,6 тыс. шкур в чемоданы. Также для перевозки использовались рюкзаки.

Задержание путешественниц провели работники Хабаровской таможни. Шкуры у них изъяли.

Туристки не смогли показать документы на меха. Они рассказали, что перевезти шкуры им предложил незнакомый мужчина. Взамен он обещал им деньги.

Женщин могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей, либо отправить в колонию на срок до 10 лет. Расследование в рамках уголовного дела продолжается.

