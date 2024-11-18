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2 пистолета и 362 патрона нашли в квартире у москвича

Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в незаконном хранении оружия. У него нашли 2 похожих на пистолет предмета и 362 патрона, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

48-летний мужчина был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий. При обыске в его квартире на Новокосинской улице полицейские нашли оружие и патроны.

По данным экспертизы, один обнаруженный предмет — это короткоствольное нарезное оружие калибра 9 мм, переделанное самодельно и похожее на пистолет Макарова. Второй пистолет непригоден для выстрелов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого опустили под подписку о невыезде.