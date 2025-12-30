2 нефтяных танкера столкнулись у берегов Стамбула

сегодня в 15:03

Два нефтяных танкера под флагами Турции и Азербайджана столкнулись 30 декабря в Мраморном море рядом с берегом Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

На место столкновения кораблей отправились спасатели.

Врезались азербайджанский танкер Kalbajar длиной 141 метр и турецкий Alatepe длиной 115 метров. Инцидент произошел рядом с берегом района Стамбула Кючюкчекмедже. К танкерам отправили не только спасателей, но и буксир.

В Стамбуле отменили некоторые паромные маршруты. Все дело в бушующему ураганном ветре. Его скорость достигает 75 км/ч.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.