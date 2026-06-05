2-летний малыш за рулем машины врезался в детскую площадку в Воронеже

В переулке Автоматчиков в Воронеже двухлетний малыш за рулем машины выехал на детскую площадку, сообщает Mash .

Как рассказали очевидцы, мальчик сидел на водительском кресле за рулем, на пассажирском сиденье была его мама. Внезапно легковое авто тронулась с места, переехало через бордюр, кусты и врезалось в горку, затем остановилось.

В данных происшествиях никто не пострадал. Полиция начала проверку.

По одной из версий, на машине была ручная коробка, которая стояла на передаче, и малыш просто провернул ключ в замке зажигания.

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