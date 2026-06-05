2-летний малыш за рулем машины врезался в детскую площадку в Воронеже
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В переулке Автоматчиков в Воронеже двухлетний малыш за рулем машины выехал на детскую площадку, сообщает Mash.
Как рассказали очевидцы, мальчик сидел на водительском кресле за рулем, на пассажирском сиденье была его мама. Внезапно легковое авто тронулась с места, переехало через бордюр, кусты и врезалось в горку, затем остановилось.
В данных происшествиях никто не пострадал. Полиция начала проверку.
По одной из версий, на машине была ручная коробка, которая стояла на передаче, и малыш просто провернул ключ в замке зажигания.
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