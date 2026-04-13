2 кладбища Казани снова превратились в «озера» из-за весеннего паводка

На мусульманском кладбище города сложилась критическая ситуация: территорию захлестнули талые воды, образовав настоящие водоемы. Аналогичная ситуация сложилась на Самосыровском кладбище в Казани. Корреспондент РИАМО посетил оба погоста и убедился в их плачевном состоянии.

На мусульманском кладбище родственники умерших вынуждены пробираться к могилам по щиколотку в воде, а похоронные церемонии проходят прямо в лужах.

Администрация погоста, судя по всему, не считает происходящее серьезной проблемой. Дренажная система и водоотведение на территории кладбища полностью отсутствуют, однако руководство учреждения не спешит исправлять ситуацию, фактически отказываясь принимать какие-либо меры.

Схожая картина наблюдается и на Самосыровском кладбище, которое также оказалось под водой. На фото корреспондента РИАМО видно масштаб бедствия: ряд захоронений полностью скрылся под водой.

Последствия подтопления оказались весьма серьезными. Из-за размытого грунта надгробия и кресты на могилах начали крениться и уходить в землю, что причиняет дополнительные страдания родственникам усопших.

Жители города выражают недовольство бездействием властей и требуют незамедлительного решения проблемы, указывая на то, что подобная ситуация повторяется из года в год, однако никаких системных мер по предотвращению паводков на кладбищах так и не принимается.

Кладбище в населенном пункте оказалось частично затоплено. Под воду ушли исторически старые участки погоста, где располагаются могилы людей, умерших 30-50 лет назад. В зоне подтопления оказались могилы в том числе участников Великой Отечественной войны.

Родственники погибших не могут оставаться в стороне и активно заявляют о проблеме. По их словам, ситуация требует немедленного вмешательства со стороны ответственных структур.

Однако местные чиновники до сих пор не предприняли никаких мер для решения проблемы. Власти фактически игнорируют обращения граждан, несмотря на очевидность происходящего. Когда именно власти отреагируют на происходящее и примут меры по устранению последствий подтопления — неизвестно.

