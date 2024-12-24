2-я Карачаровская улица в Москве превратилась в реку

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На юго-востоке Москвы в районе дома № 16 по Перовскому шоссе наблюдается подтопление проезжей части, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Ограничено движение транспорта по 2-й Карачаровской улице от дома 1 до Перовского шоссе, дом 16/2.

На месте специалисты регулируют движение и помогают водителям. Автолюбителям рекомендовали объезжать данный участок дороги.

Telegram-канал «МК: срочные новости» опубликовал видео затопления. На нем видно, что улица практически превратилась в бурный ручей, по которому текут потоки мутной воды. На тротуаре также есть лужи, но довольно сухо.