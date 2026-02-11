2 фельдшера и водитель пострадали при атаке ВСУ по бронированной «скорой» в ЛНР

Вооруженные силы Украины с помощью дрона нанесли удар по специализированному бронированному автомобилю неотложной медицинской помощи в городе Сватово в Луганской Народной Республике. В результате ранения получили три сотрудника скорой помощи, сообщила пресс-служба правительства ЛНР .

Предварительно известно, что травмы получили два фельдшера и водитель, которые находились в бронированной машине скорой помощи.

«Пострадавшие получили множественные осколочные ранения и были госпитализированы в местную больницу», — говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что произошла целенаправленная атака беспилотника ВСУ.

Противник атаковал машину скорой помощи в момент, когда бригада завершала выполнение вызова и следовала обратно в Сватово. От детонации боеприпаса на машине были повреждены стеклянные элементы, и разлетевшимися осколками причинены травмы всем членам экипажа, находившимся в салоне. Сам автомобиль полностью выгорел.

