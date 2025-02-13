2 человека погибли в калийной шахте Соликамска в Пермском крае
Губернатор Махонин: 2 человека погибли на шахте Соликамска в Пермском крае
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В калийной шахте Соликамска в Пермском крае проводился осмотр ствола. Затем произошел инцидент, унесший жизни нескольких сотрудников, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.
Проводились регламентные работы. Во время них два работника рудника получили серьезные травмы.
В итоге 2 человека погибли.
Создана специальная комиссия. Она будет расследовать причины, из-за которых возник инцидент.
Ранее сообщалось, что в Соликамском районе Пермского края обрушилась горная порода в шахте «Уралкалия». Под завалами тогда оказались два человека. На месте инцидента работают оперативные службы.