2 человека погибли в калийной шахте Соликамска в Пермском крае

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Губернатор Махонин: 2 человека погибли на шахте Соликамска в Пермском крае

В калийной шахте Соликамска в Пермском крае проводился осмотр ствола. Затем произошел инцидент , унесший жизни нескольких сотрудников, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.

Проводились регламентные работы. Во время них два работника рудника получили серьезные травмы.

В итоге 2 человека погибли.

Создана специальная комиссия. Она будет расследовать причины, из-за которых возник инцидент.

Ранее сообщалось, что в Соликамском районе Пермского края обрушилась горная порода в шахте «Уралкалия». Под завалами тогда оказались два человека. На месте инцидента работают оперативные службы.