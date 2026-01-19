18-летняя няня задушила младенца, чтобы казаться героиней

В штате Миннесота (США) предъявили обвинения 18-летней сотруднице детского сада, чьи действия привели к гибели ребенка. Девушка, проработавшая в учреждении всего три недели, подозревается в умышленном удушении воспитанника и других нападениях на малышей, сообщает «Царьград» со ссылкой на Daily Mirror.

Следствие считает, что мотивом действий девушки, известной под фамилией Рассел, было патологическое желание оказаться в центре внимания. По версии полиции, она намеренно доводила детей до критического состояния, чтобы затем «героически» пытаться их спасти на глазах у коллег и родителей.

В ходе расследования выяснилось, что погибший ребенок стал не первой жертвой няни. Ранее аналогичные инциденты фиксировались еще с двумя детьми.

В одном из случаев у девочки, находившейся под присмотром Рассел, пошла пена и кровь изо рта. Тогда ребенка удалось спасти, и подозрения на няню не пали. Также установлено, что перед каждым случаем резкого ухудшения здоровья детей молодая няня оставалась с ними наедине.

Фигурантка дела задержана. Ей официально предъявлены обвинения в убийстве второй степени и неоднократном нападении на несовершеннолетних. Полиция продолжает проверку всех эпизодов ее недолгой работы в детском саду, чтобы установить точное число пострадавших.

