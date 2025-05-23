18-летний парень катался на машине по пешеходной дорожке у детсада в Подмосковье

18-летний парень на иномарке ездил по пешеходной дорожке неподалеку от детсада на улице Школьной в подмосковном Видном. Полицейские заметили видео в интернете, в результате работники отдела ГАИ УМВД России по Ленинскому г. о. привлекли молодого человека к административной ответственности за нарушение ПДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Мужчина получил свое водительское удостоверение в феврале 2025 года.

Против нарушителя составили два протокола об административных правонарушениях по части 2 статьи 12.15 («Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД») и по части 3 статьи 12.5 («Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств») КоАП. Водителя оштрафовали.

Также пресс-служба ГУ МВД России по Московской области опубликовала видео с нарушением. На нем видно, что по узкой пешеходной дорожке рядом с детским садом идет женщина с коляской. Водитель едет за ней. Женщина была вынуждена уйти на землю, чтобы избежать столкновения.

Молодой человек признал вину в езде по тротуару. Также он заявил, что раскаивается.