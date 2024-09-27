18 лесных пожаров потушили в Подмосковье за минувший день

Из-за засушливой и жаркой погоды на территории лесного фонда Подмосковья в пятницу действовал максимальный V уровень пожарной опасности. В лесах произошло 18 пожаров, их оперативно ликвидировали, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Самой тяжелой была ситуация в Балашихе. Около крупного города, по сообщениям от местного населения, обнаружены три возгорания. В тушении участвовали 32 единицы спецтехники и 72 специалиста лесопожарных формирований ГАУ МО «Центрлесхоз» и МЧС. Это позволило ликвидировать огонь в максимально короткие сроки.

Пожары в лесах области обнаруживаются с помощью четырехуровневой системы мониторинга, которая покрывает 100% территории гослесфонда Подмосковья.

Также для профилактики возгораний вплоть до стабилизации пожарной обстановки увеличено число патрульных групп лесной охраны филиалов ГКУ МО «Мособллес» совместно с полицией и МЧС, направленных на выявление и привлечение к ответственности граждан за нарушения действующих до 1 октября ограничений на посещение лесов и въезда в них транспорта.

Основной причиной всех лесных пожаров является человеческий фактор. Правоохранители проводят следственные действия. Материалы о пожарах направлены в следственные органы для поиска и наказания виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физлиц — до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 110 тыс. рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Еще может быть лишение свободы на срок до 10 лет.

Жителям Подмосковья рекомендовали на весь срок ограничений, как минимум до 1 октября, воздержаться от прогулок в лесу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.