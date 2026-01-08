сегодня в 12:07

17 собак вытащили из горящего частного дома в Кемерове

Пожарные смогли спасти 17 собак, которые были заблокированы в горящем частном доме в Кемерове, сообщает Baza .

К моменту приезда пожарных огонь распространился на крышу дома и хозпостройки. Общая площадь возгорания составила 172 кв. м.

Пять человек успели эвакуироваться сами, а собаки остались заблокированы внутри горящего здания. Спасатели вызволили животных из огня.

В результате ЧП обгорели постройки и крыша, но пострадавших нет.

