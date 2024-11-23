17-летняя дочь молдавского певца Кучука умерла на вечеринке в Кишиневе

В Кишиневе в середине ноября в одном из развлекательных клубов скончалась единственная дочь известного молдавского исполнителя Игоря Кучука 17-летняя Андреа, сообщает kp.ru .

Трагедия произошла в ночь на 16 ноября. Девушка недавно поступила в музыкальный колледж и пришла на вечеринку с однокурсниками. Сначала провели бал, а потом молодые люди поехали в развлекательное заведение.

Как рассказали очевидцы, студентка активно со всеми общалась, а также весело проводила время. Потом она пошла танцевать и ей резко стало плохо. Девушка потеряла сознание и упала. На место ЧП сразу вызвали скорую помощь. Бригада медиков долго пыталась реанимировать пациентку, но ничего не получалось. Тогда вызвали вторую машину. Но девушку спасти не удалось.

«45 минут пытались реанимировать ее кислородом, но так и не смогли вернуть ее к жизни!» — поделился Кучук.

В момент происшествия он был на концерте, но приехал сразу, как получил сообщение о случившемся. По словам певца, помещение, где проходила вечеринка студентов, не было оборудовано вентиляцией, а внутри нечем было дышать из-за кальянного дыма и электронных сигарет.

Позже медики сказали, что смерь произошла от остановки сердца. Ранее девушке делали операцию из-за порока сердца, у нее были проблемы. Но в последнее время все было хорошо.