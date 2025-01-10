17-летняя девушка умерла в туалете квартиры в Улан-Удэ

В Железнодорожном районе Улан-Удэ на полу туалета в одной из квартир была найдена мертвой 17-летняя девушка. Рядом с телом находился вейп, сообщает Инфо24 со ссылкой на пресс-службу республиканского СУ СКР.

2 января 2025 года в одной из квартир Улан-Удэ было обнаружено тело 17-летней девушки. При первичном осмотре видимых травм не обнаружено, отмечается в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, подросток заперлась в уборной и долгое время не выходила и не отвечала на оклики. Напуганные родственники вскрыли дверь и увидели ее тело на полу. Рядом с девушкой, кроме вейпа, также находился ее смартфон.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело. Точная причина смерти пока не установлена. Для определения этой информации будет проведена судебно-медицинская экспертиза, добавили в СКР.