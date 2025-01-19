17-летний подросток ради фото залез на крышу вагона и загорелся от удара током

Страшные кадры с горящим подростком сняла жительница Оренбургской области. 17-летний юноша получил ожоги 80% тела после того, как ради фото забрался на крышу вагона и задел дугу под высоким напряжением, сообщает Baza .

Происшествие случилось в ночь с 18 на 19 января. Предварительно установлено, что 17-летний подросток хотел сделать эффектное фото на крыше вагона. Он взобрался на состав, где в итоге задел дугу под высоким напряжением, получил удар током, после чего его одежда вспыхнула.

Очевидцем происшествия стала женщина, которая громко кричала и звала на помощь. Она также голосом пыталась помочь горящему парню — кричала, как и в какую сторону ему повернуться, чтобы смог спрыгнуть в снег.

К моменту прибытия бригады скорой помощи юноше действительно удалось спрыгнуть с вагона в сугроб. Медики увезли его в больницу. Предварительно, он получит 80% ожогов тела, находится без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в оренбургской больнице.