17-летний подросток покончил с собой в Москве
На востоке Москвы 17-летний юноша совершил самоубийство. Его тело нашли на Измайловском шоссе, сообщает ТАСС.
Предварительно известно, что тело 17-летнего подростка было обнаружено на территории гостиницы в районе Измайловского шоссе.
Тело юноши лежало под окнами гостиничного комплекса. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.
На момент публикации заметки неизвестно, являлся ли юноша гостем столицы или проживал в Москве на постоянной основе.
