17 человек попали в больницу после купания в бассейне в Тобольске

15 детей, отдыхавших вместе с двумя взрослыми на базе «Сказка», после купания в бассейне почувствовали недомогание. Все они обратились за медпомощью, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Один из детей — 2024 года рождения. Все пострадавшие были госпитализированы. Им диагностировали отравления парами хлора.

Тобольская межрайонная прокуратура начала проверку по данному факту. Специалисты планируют установить обстоятельства и причины ЧП, а еще дать оценку деятельности должностных лиц базы отдыха.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту б части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет).

Ход и результаты расследования этого дела поставлены на контроль в ведомстве. При наличии оснований специалисты примут меры прокурорского реагирования.