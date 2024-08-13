16-летняя жительница Химок захлебнулась и утонула в собственной ванне

В Химках девушка-подросток утонула в ванне при приступе эпилепсии

В Химках 16-летняя девушка решила принять ванну, но когда опустилась в воду, у нее начался приступ эпилепсии. В результате несовершеннолетняя захлебнулась, сообщает Telegram-канал «Типичные Химки» .

Предварительно установлено, что трагедия произошла 11 августа около 14:00.

Известно, что погибшая с детства страдала эпилепсией. Приступ в ванне могла спровоцировать горячая вода. Во время припадка школьница захлебнулась и погибла.

Погибшая готовилась поступать в колледж. 12 августа она планировала сдавать вступительные экзамены.

Осенью прошлого года в Красноярском крае школьница умерла в ванне, когда дома никого не было. Она случайно уронила в воду стоящий на зарядке смартфон.