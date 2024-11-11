16 беспилотников обнаружили в Подмосковье после вчерашнего налета

В Московской области обнаружили 16 беспилотников после налета 10 ноября. В результате прошедшей атаки пострадала одна женщина и загорелись два частных дома, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Накануне от первой армии ПВО поступала информация, что в Московскую область следуют 10-20 вражеских дронов. Беспилотники летели со стороны Тульской и Калужской областей.

По данным на утро 11 ноября, в Подмосковье нашли 16 беспилотников: 9 — в Раменском, по 2 — в Серпухове и Домодедове, а три дрона обнаружили в Ступине. В результате падения БПЛА загорелись дома и пострадала жительница.

В рамках работ после атаки привлекались 56 человек, в том числе 45 сотрудников МЧС, а также в сумме 19 единиц спецтехники.