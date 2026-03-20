15-летний юноша убил подругу матери на Ставрополье

В Ставропольском крае в отношении 15-летнего подростка возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Юношу подозревают в лишении жизни подруги его матери, сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю .

Предварительно установлено, что 16 марта в общежитии города Невинномысска обвиняемый употреблял алкогольные напитки в компании матери и ее знакомой. Во время застолья между несовершеннолетним и женщиной возникла ссора, перешедшая в обмен оскорблениями.

Когда мать подростка вышла из комнаты, он, воспользовавшись ножом, нанес своей собутыльнице многочисленные ранения в голову и тело. В итоге 51-летняя женщина умерла на месте преступления от полученных ранений.

По запросу следователя суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Помимо этого, решается вопрос о привлечении к ответственности его матери в рамках действующего законодательства.

В настоящее время компетентные следователи разбираются в обстоятельствах случившегося. Какое-либо решение будет принято в соответствии с законом позднее.

