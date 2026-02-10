1,5 часа лежал под кипятком: мертвого студента нашли в душе общежития в Перми
Мертвого студента нашли в душе в общежитии пермского техникума
Студент умер в душе общежития пермского техникума. Молодой человек потерял сознание и 1,5 часа лежал под горячей водой, сообщает 59.ru.
ЧП произошло по адресу: Пермь, улица Рабоче-Крестьянская, 21.
«Он пошел в душ, потерял сознание и лежал под кипятком, который лился из крана 1,5 часа», — рассказали очевидцы.
В Следственном комитете Прикамья отметили, что погибший студент техникума несовершеннолетний. Следователи выясняют обстоятельства его смерти.
