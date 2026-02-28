14-летний школьник загадочно исчез в Санкт-Петербурге

В поселке Парголово, входящего в состав Санкт-Петербурга, на протяжении суток ищут 14-летнего школьника, который ушел из дома и до сих пор не вернулся. Мальчик вышел из жилья, чтобы выбросить мусор, но обратно не вернулся, сообщает Mash на Мойке .

14-летний Вениамин вышел из дома без мобильного телефона. Предполагается, что юноша планировал быстро вернуться домой, так как выходил выбросить мусор, но вскоре его заметили в компании приятеля в заведении с компьютерами.

Добровольцы, участвующие в поисках, уточняют, что дальнейших планов мальчик никому не сообщал. Его мать утверждает, что ранее за школьником не замечалось подобного поведения, а конфликтов в семье не происходило.

Силами местных жителей опрошены все друзья и знакомые подростка. Учителя школы, где он обучается, опрашивают его сверстников, но пока результата это не принесло. Поисковики также распространяют приметы разыскиваемого и просят откликнуться всех, кто может располагать сведениями о его местонахождении.

Приметы мальчика: рост около 150 сантиметров, волосы русые, глаза карие. На нем была темно-серая куртка, черная шапка, черный свитер, джинсы и обувь темно-зеленого цвета. Всех, кто обладает какой-либо информацией о судьбе несовершеннолетнего, просят позвонить по номерам: 8-800-505-4547 или «112».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.