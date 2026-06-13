14-летнего подростка убили ради пакета с продуктами в Башкирии

Убийство произошло накануне в населенном пункте Кандры. Школьник вышел из продуктового магазина с покупками. На него напал вооруженный ножом 21-летний парень, который потребовал отдать пакет. После отказал он нанес мальчику несколько ударов ножом. От полученных ранений подросток скончался на месте.

Убийца схватил пакет с продуктами и скрылся с места преступления, однако был задержан в тот же день.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.