14 лет дали извращенцу за совращение девочки на детской площадке в Москве
Фото - © Медиасток.рф
В столице суд вынес приговор в отношении иностранного гражданина. Мужчина признан виновным в преступлении по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера), сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.
Следствие и суд установили, что 2 марта этого года мужчина на детской площадке на улице Зарайской в столице для удовлетворения своих сексуальных потребностей, совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении малознакомой маленькой девочки.
Следователи собрали доказательства, которые полностью изобличают извращенца в этом преступлении.
Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 14 лет тюрьмы. Он его будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
