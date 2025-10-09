14 лет дали извращенцу за совращение девочки на детской площадке в Москве

сегодня в 11:37

Насильник девочки в Москве получил 14 лет колонии строгого режима

В столице суд вынес приговор в отношении иностранного гражданина. Мужчина признан виновным в преступлении по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера), сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

Следствие и суд установили, что 2 марта этого года мужчина на детской площадке на улице Зарайской в столице для удовлетворения своих сексуальных потребностей, совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении малознакомой маленькой девочки.

Следователи собрали доказательства, которые полностью изобличают извращенца в этом преступлении.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 14 лет тюрьмы. Он его будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

