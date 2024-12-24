13 ударов ножом в шею: экс-бойца «Вагнера» задержали за убийство в Петербурге

В хостеле на Коломенской улице в Санкт-Петербурге обнаружили тело 32-летней женщины с ножом в шее, также она была сильно избита. Подозреваемого в убийстве задержали, сообщает Baza .

Следователи за совершенное преступление задержали 26-летнего экс-бойца ЧВК «Вагнер». По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Как рассказали родные убитой, они были знакомы больше двух лет. Ранее оба жили в Волгограде. Затем женщина уехала в Петербург и жила там с племянником, а экс-военный узнал об этом и поехал за ней. У них не было серьезных отношений, но они иногда сходились. Женщина жаловалась, что бывший военный не давал ей прохода, при этом говорила, что он — хороший парень, только неадекватен, когда выпьет.

Ранее задержанный был судим по статье за тяжкие телесные повреждения, которые повлекли смерть человека, в 2017 году. В 2022 году мужчина подписал контракт, ушел на спецоперацию и его помиловали. После окончания службы он демобилизовался и устроился на работу охранником.

Следователи считают, что в ночь на 21 декабря мужчина выпивал с погибшей в хостеле. Потом внезапно начал избивать жертву и ударил ножом в шею не менее 13 раз.