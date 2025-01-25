13 тыс ударов молний и многочасовой ливень: наводнение обрушилось на Сан-Паулу

В городе Сан-Паулу в Бразилии сильный ливень продолжался несколько часов, было порядка 13 тыс. ударов молний, сообщает SHOT .

Из-за очень сильных осадков около 140 тыс. объектов недвижимости остались без света, дороги затопило. Кроме того, повалило деревья, залило метрополитен, дома и ТЦ в жилых районах города.

Больше всего пострадал запад Сан-Паулу. Так, Вила Мадалена, известный как популярное место у местных жителей и туристов: там находятся рестораны, картинные галереи и ночные клубы.

Как рассказали синоптики, в Сан-Паулу зарегистрировали третье по величине количество выпавших осадков за 64 года.

Россияне, которые живут в Сан-Паулу, рассказали, что из-за обильных осадков затоплены только некоторые районы. Но вода уже начала постепенно отходить.