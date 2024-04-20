13 пассажиров маршрутки пострадали из-за крупного ДТП в Подмосковье
Mash: 13 пассажиров маршрутки Москва — Ногинск ранены в ДТП
Фото - © Telegram-канал Mash
13 пассажиров маршрутки Москва — Ногинск пострадали из-за крупной аварии на Горьковском шоссе в Старой Купавне. Об этом сообщает Mash.
Как уточняется, ДТП произошло на 35-м км трассы М-7 «Волга». Микроавтобус № 322 протаранил грузовик.
Вероятно, водитель маршрутки не успел среагировать, когда грузовик экстренно затормозил из-за впереди едущей машины.
Спасателям пришлось доставать шофера с помощью спецоборудования. На месте аварии работают оперативные службы.