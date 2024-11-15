13 крупных копытных животных сбили на дорогах Подмосковья за октябрь

Встреча с крупном копытном на дорогах Подмосковья — совсем не редкость. К сожалению, такая встреча иногда заканчивается авариями. Только за прошедший октябрь под колесами автомобилей погибли 11 лосей и 2 косули. Виновным в их гибели предстоит выплатить крупные штрафы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Водители, виновные в гибели животных, обязаны заплатить штрафы: за лося — 80 тыс. рублей, за косулю — 40 тыс. рублей.

В управлении государственного охотничьего контроля (надзора) комитета лесного хозяйства Московской области уточнили, что крупные копытные на основании положений части 1 статьи 11 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» относятся к охотничьим ресурсам и являются элементами естественной природной среды.

Места появления диких животных на дорогах хорошо известны и обозначаются дорожными знаками «Дикие животные». Они предупреждает водителя о возможном выходе на дорогу диких зверей, таких как олени, козы, лоси, медведи.

Знаки имеют форму треугольника белого цвета с красной окантовкой, на котором изображен силуэт оленя.

Устанавливаются в населенных пунктах на расстоянии 50–100 м до опасного участка, а за их чертой — на расстоянии 150–300 метров. В случае необходимости знак может устанавливаться и на другом расстоянии, но тогда он в обязательном порядке дополняется табличкой, которая точно указывает расстояние от знака до участка повышенной опасности.

Водитель, увидев знак «Дикие животные», должен снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшего на проезжую часть дикого зверя.

Будьте осторожнее на дорогах, граничащих с лесом, особенно в темное время суток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.