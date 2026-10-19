USD
Доллар США
83,62
-0.17 %
EUR
Евро
93,72
-0.05 %
CNY
Китайский Юань
12,49
-0.03 %
GBP
Фунт стерлингов
110,82
0.54 %

12-летняя шахматистка пропала сразу после турнира в Екатеринбурге

Происшествия
Pixel_shot / Фотобанк Лори

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

В Екатеринбурге разыскивают 12-летнюю шахматистку. Девочка пропала сразу после турнира, сообщает «112».

Соревнования по шахматам прошли в VEER Mall 18 октября.

Предварительно, после напряженной партии шахматистка на эмоциях убежала. С тех пор девочка не выходит на связь.

Семья приехала на турнир в Екатеринбурге из другого региона РФ. В отряде «Прорыв» не верят, что девочка могла уехать домой сама.

«Может быть похищение», — предполагают волонтеры.

Шахматами пропавшая занимается с раннего детства. Девочка выступала на первенстве мира в Казахстане. В мае она стала чемпионкой Екатеринбурга по блицу среди девушек до 15 лет и выиграла все 13 партий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.