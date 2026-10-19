12-летняя шахматистка пропала сразу после турнира в Екатеринбурге

В Екатеринбурге разыскивают 12-летнюю шахматистку. Девочка пропала сразу после турнира, сообщает «112» .

Соревнования по шахматам прошли в VEER Mall 18 октября.

Предварительно, после напряженной партии шахматистка на эмоциях убежала. С тех пор девочка не выходит на связь.

Семья приехала на турнир в Екатеринбурге из другого региона РФ. В отряде «Прорыв» не верят, что девочка могла уехать домой сама.

«Может быть похищение», — предполагают волонтеры.

Шахматами пропавшая занимается с раннего детства. Девочка выступала на первенстве мира в Казахстане. В мае она стала чемпионкой Екатеринбурга по блицу среди девушек до 15 лет и выиграла все 13 партий.

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