сегодня в 13:15

12 человек погибли из-за взрыва террориста-смертника в пакистанском Исламабаде

Из-за действий террориста-смертника в пакистанской столице Исламабаде погибли 12 человек. Более десятка были ранены, сообщает газета «Известия» со ссылкой на GEO.

Пострадал 21 человек. Среди них оказались заявители и адвокаты.

Взрыв случился в машине. После детонации из размещенного рядом здания провели эвакуацию пострадавших через черный вход.

Судебные заседания поставили на паузу.

На опубликованном видео запечатлена горящая машина. От нее идет черный дым.

