«112»: в Москве задержан экс-замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский

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Силовики провели задержание экс-заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского. Против него свидетельствовали фигуранты одного из уголовных дел, сообщает « 112 ».

Людей, которые дали показания против Яновского, задержали этим летом. Сейчас чиновника допрашивают.

Яновский работал на посту заместителя министра энергетики с 1998 по 2021 год. Затем он перешел в администрацию президента РФ, где курировал вопросы экологической безопасности и топливно-энергетического комплекса.

Яновский — действительный государственный советник РФ 1 класса.