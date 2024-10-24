«112»: в Москве задержан экс-замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский
Силовики провели задержание экс-заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского. Против него свидетельствовали фигуранты одного из уголовных дел, сообщает «112».
Людей, которые дали показания против Яновского, задержали этим летом. Сейчас чиновника допрашивают.
Яновский работал на посту заместителя министра энергетики с 1998 по 2021 год. Затем он перешел в администрацию президента РФ, где курировал вопросы экологической безопасности и топливно-энергетического комплекса.
Яновский — действительный государственный советник РФ 1 класса.