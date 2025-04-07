112: неизвестные напали на полицейских на посту ДПС в Чечне

В Чечне произошло нападение на пост ДПС. Один полицейский ранен, нападавший ликвидирован, сообщает 112 со ссылкой на источник.

В городе Ачхой-Мартан на улице Кадырова неизвестный с ножом совершил нападение на пост дорожно-патрульной службы.

По информации источника, в результате инцидента один сотрудник полиции получил ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем на месте происшествия.

В настоящее время в районе ЧП перекрыты дороги, проводятся оперативные мероприятия.