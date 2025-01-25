112: крыса устроила «диверсию» на электроподстанции в столице Хакасии

Крыса устроила «диверсию» на электроподстанции в столице Хакасии. Город внезапно погрузился во тьму, сообщает 112 .

Инцидент произошел накануне вечером в Абакане. На опубликованных кадрах видно, как над городом неожиданно появляется яркая вспышка света, после чего пропадает электричество.

Крыса пробралась на электроподстанцию, где перегрызгла провода. Это привело к короткому замыканию и последующему отключению электричества на юге Абакана.

Благодаря оперативным действиям специалистов последствия этого инцидента были быстро устранены.