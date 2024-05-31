112: грузовой поезд сошел с рельсов в Амурской области
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В Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов грузового состава, который перевозил уголь, сообщает 112.
Авария произошла на перегоне Селеткан — Ледяная.
Как уточняется, после этого начался пожар — загорелся лес. По предварительным данным, пострадавших нет. Движение железнодорожного транспорта в настоящий момент остановлено. На место ЧП выехали восстановительные поезда.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело.