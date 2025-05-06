11-летняя бразильская актриса Брандао скончалась после серии сердечных приступов
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Актриса из Бразилии Миллена Брандао, ставшая известной благодаря роли в сериале Netflix «Единомышленники», скончалась, ей было 11 лет, сообщает газета «Известия».
Девочка умерла после множества перенесенных сердечных приступов.
Юная актриса скончалась 2 мая. У нее были сильные головные боли, начиная с 24 апреля. Также отмечались потеря аппетита и сонливость.
Девочку доставили в больницу, но медики не смогли поставить ей однозначный диагноз.
При этом официальная причина смерти не обнародовалась, но стало известно, что за несколько дней до кончины Брандао перенесла минимум 13 остановок сердца.