сегодня в 12:44

11-летний мальчик на самокате попал под колеса машины в Котельниках

В Котельниках автомобиль сбил 11-летнего мальчика на самокате, сообщает ГУ МВД России по Подмосковью.

ДТП произошло в микрорайоне Ковровый 20 октября. По предварительным данным, водитель машины марки Volkswagen наехал на несовершеннолетнего, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на самокате не спешившись.

Подросток попал под колеса легковушки и получил травмы. Его госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.