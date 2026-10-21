11-летний мальчик на самокате попал под колеса машины в Котельниках
В Котельниках автомобиль сбил 11-летнего мальчика на самокате, сообщает ГУ МВД России по Подмосковью.
ДТП произошло в микрорайоне Ковровый 20 октября. По предварительным данным, водитель машины марки Volkswagen наехал на несовершеннолетнего, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на самокате не спешившись.
Подросток попал под колеса легковушки и получил травмы. Его госпитализировали.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
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