11 лесопожарных станций ввели в эксплуатацию в Подмосковье с 2022 по 2024 гг

В Подмосковье также продолжают программу ремонта лесопожарных станций 2022–2027 гг. Цель на этот период — чтобы каждые 28 лесопожарных станций коснулись изменения. Об этом сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

С 2022 по 2024 годы 11 зданий введено в эксплуатацию. В прошлом году новую лесопожарную станцию открыли в Балашихе.

За лесными пожарами в Подмосковье следят с помощью видеомониторинга (35% обнаружения), а также авиационного (15% обнаружения) и наземного мониторинга (20% обнаружения). Первый способ — самый эффективный.

«Здесь дополнительно увеличили как количество, так и проделали работу по повышению эффективности качества», — сказал Агулов на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами министерств и руководителями муниципалитетов.

Также еще 30% пожаров обнаруживается с помощью Системы-112. В перспективе планируется пользоваться БПЛА самолетного типа для мониторинга территорий.

В Подмосковье 250 тыс. га - площадь торфяных участков. 75 тыс. га обводнено. Для выявления пожаров проводится информационное взаимодействие через диспетчерские службы Комлесхозаи ФГАУ «Оборонлес». Предоставлен доступ к 37 камерам видеомониторинга,

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал ухаживать за лесами не допускать пожаров.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.