сегодня в 07:57

11 человек пострадали при столкновении автобуса и бетономешалки в Приангарье

Вечером 17 декабря на 5 километре дороги «Нижнеудинск-поселок Шумский» в Иркутской области микроавтобус, в котором ехали сотрудники местного предприятия, въехал в стоявший на полосе движения автобетоносмеситель. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Из-за столкновения были травмированы водитель и 10 пассажиров из первой машины. Девять из них госпитализировали.

Прокуратура следит за ходом процессуальной проверки по статье 238 Уголовного кодекса России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

На опубликованном фото видно, что автобус врезался в бетономешалку сзади. У транспортного средства есть повреждения капота. На месте происшествия находились сотрудники ГАИ. Правоохранители выясняют обстоятельства столкновения.

