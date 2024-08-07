11 беспилотников ВСУ сбили в регионах России за ночь
Минувшей ночью ликвидировали 11 украинских дронов самолетного типа над территорией четырех российских регионов, сообщает пресс-служба Минобороны.
Их перехватили при помощи дежурных систем ПВО. Так, четыре беспилотника уничтожили над Курской областью, три — над Белгородской областью, по два — над Воронежской и Ростовской областями.
Таким образом, ВС РФ пресекли попытки Украины совершить террористические атаки по объектам в стране.
Ранее система ПВО отразила атаку дронов противника на Ростовскую область. Пострадавших в инциденте нет.