10 солдат ушли в самоволку из воинской части в Новосибирской области

10 солдат самовольно ушли из военной части в населенном пункте Коченево Коченевского района Новосибирской области. Они уехали на такси, сообщает в своем Telegram-канале глава района Евгений Антипов.

Сбежавшие солдаты не совершали никакие правонарушения. Четверых из них уже удалось задержать вне Коченевского района.

Антипов призвал жителей не нервничать. Необходимо доверять официальной информации.

Ранее в Сети распространялась информация о том, что из войсковой части в Москве сбежал вооруженный гранатами и автоматами мужчина. Он заявил, что «скоро придет взрывать». Однако оказалось, что это был фейк.