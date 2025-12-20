сегодня в 11:48

10 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Новосибирском

Десять человек пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком на трассе в Новосибирской области. Региональная прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в субботу утром на 15-м км автодороги «Северный обход» водитель автобуса «НЕФАЗ» при левом повороте не пропустил грузовик Volvo, в результате чего произошло столкновение. В ДТП пострадали водитель и 9 пассажиров автобуса. Всего в автобусе находились 17 человек.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства перевозчиком при осуществлении деятельности, а также состояние дороги на месте ДТП.

