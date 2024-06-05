Значимость ПМЭФ с каждым годом растет - политолог Лунев

В условиях стремительных изменений политического и экономического контура мирового порядка повышается значимость платформ для диалога, в рамках которого можно оперативно прийти к консенсусу, новому соглашению с адаптированными позициями, сверить часы по ключевым вопросам. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

ПМЭФ за последние годы стал одним из самых эффективных инструментов для описанных целей. Программа форума, состав участников и смысловые акценты из года в год меняются, что позволяет форуму оставаться в контексте актуальной повестки.

«Важно подчеркнуть, что, несмотря на политическую турбулентность, на ПМЭФ продолжают приезжать основные игроки как из Азиатского региона, так и с Африканского континента. В ходе деловой программы форума ответы на волнующие вопросы получают не только бизнес, но и граждане государств, которые представлены на ПМЭФ», - сказал эксперт.

В площадку интегрированы различные направления работы государства и бизнеса, в том числе отдельные секции для молодежи, для малого и среднего предпринимательства.

«В рамках ПМЭФ создается новая правовая инфраструктура для инвестиций, особые экономические зоны, стимулирующие партнерство между странами на обоюдно выгодных условиях. Сегодня сложно найти аналог ПМЭФ в тех же США или на Западе в целом», - добавил политолог.