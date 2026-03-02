«Жужжалка» передала код «долгогривый» после удара по Ирану

После эскалации конфликта на Ближнем Востоке в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало новое кодовое сообщение со словом «долгогривый», сообщает «Царьград» .

Сразу после удара по Ирану в эфире так называемого «Радио Судного дня» передали необычную последовательность: «НЖТИ 19642 ДОЛГОГРИВЫЙ 3660 7001». Перехват опубликовал Telegram-канал «УВБ-76 логи». Сообщение прозвучало в 12:34 по московскому времени.

Слово «долгогривый» ранее в передачах станции не фиксировалось. Пользователи соцсетей обратили внимание на совпадение по времени с событиями на Ближнем Востоке.

Радиостанция УВБ-76 работает на коротких волнах с 1976 года. В эфире обычно слышно монотонное жужжание, из-за чего станцию прозвали «жужжалкой». Периодически его прерывают зашифрованные голосовые команды и цифровые коды, назначение которых официально не раскрывается.

