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Визит президента ЮАР Сирила Рамапосы в Белый дом обернулся дипломатическим спектаклем в узнаваемом стиле «Голодных игр» президента США Дональда Трампа, пишет ТАСС со ссылкой на CNN.

Во время встречи американский лидер неожиданно устроил показательный «разбор полетов», демонстрируя гостю видеоматериалы о якобы преследуемых белых фермерах в Южной Африке.

Журналисты CNN сравнивают подобные приемы с «Голодными играми» — где вместо конструктивного диалога разворачивается политическое шоу. Особое возмущение вызвала форма подачи информации: Трамп представил ситуацию как готовый медийный продукт, игнорируя дипломатические условности.

МИД ЮАР оперативно отреагировал, заявив об отсутствии системных преследований каких-либо групп населения в стране. Однако инцидент уже успел нанести удар по американо-африканским отношениям. Эксперты опасаются, что подобная «рестлинг-дипломатия» может ускорить переориентацию развивающихся стран в сторону Китая.

Этот случай стал очередным примером разрушения традиционных дипломатических норм нынешней администрацией США. Вместо закрытых консультаций — публичные разборки, вместо поиска компромиссов — создание конфликтных ситуаций «в прямом эфире». Как покажут будущие встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и японским премьером Синдзо Абэ, станет ли такой подход новой нормой международных отношений.