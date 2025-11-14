Журналистку Елену Костюченко* признали иноагентом

сегодня в 17:36

Минюст России обновил реестр иностранных агентов. В него включены журналистка Елена Костюченко*, экономист Рубен Ениколопов*, экс-сотрудник «Коммерсанта» Кирилл Кривошеев* и ООО «Форпост»*, сообщается на сайте ведомства.

Костюченко*, Ениколопов* и Кривошеев* распространяли недостоверную информацию о политике российских властей и участвовали в создании и пиаре материалов иноагентов. Все они живут за пределами России.

«Общество с ограниченной ответственностью „ФОРПОСТ“* получало поддержку со стороны иностранных источников, осуществляло финансирование деятельности организации, включенной в реестр иностранных агентов», — заявили в Минюсте.

Елена Костюченко* также выступала против проведения специальной военной операции и пропагандировала ЛГБТ**.

* Признаны иноагентами по решению Минюста России

** Движение признано экстремистским и запрещено в России

