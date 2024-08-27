Журналист Карлсон оценил задержание Дурова

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Такую оценку действиям властей Франции, которые задержали Дурова, Карлсон дал в ходе беседы с кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди-младшим, который временно остановил свою предвыборную гонку.

«Мне кажется, что это отличительная черта диктатуры», — сказал Карлсон.

Дуров был задержан во Франции 24 августа. Его обвиняют в отказе сотрудничать по вопросу киберпреступлений и финансовых преступлений в мессенджере Telegram.

Задержанных вместе с бизнесменом телохранителя и ассистентку французские силовики допросили и отпустили.