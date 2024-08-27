Журналист Карлсон оценил задержание Дурова
Карлсон назвал задержание Дурова «отличительной чертой диктатуры»
Американский журналист Такер Карлсон назвал задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции «отличительной чертой диктатуры», пишет RT.
Такую оценку действиям властей Франции, которые задержали Дурова, Карлсон дал в ходе беседы с кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди-младшим, который временно остановил свою предвыборную гонку.
«Мне кажется, что это отличительная черта диктатуры», — сказал Карлсон.
Дуров был задержан во Франции 24 августа. Его обвиняют в отказе сотрудничать по вопросу киберпреступлений и финансовых преступлений в мессенджере Telegram.
Задержанных вместе с бизнесменом телохранителя и ассистентку французские силовики допросили и отпустили.