Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что США могут без труда добиться смены президента Украины Владимира Зеленского. Он высказался об этом на YouTube-канале, сообщает «Царьград» .

Христофору прокомментировал призыв Дональда Трампа заменить украинского лидера. По мнению журналиста, американские спецслужбы могли бы поручить такую задачу даже начинающему сотруднику.

«Что касается замены Зеленского, смену режима на Украине для США, для агентств из трех букв, это было бы очень легко устроить. Думаю, это можно было бы поручить даже какому-нибудь стажеру начального уровня», — сказал Христофору.

Журналист также напомнил, что Зеленский назвал Трампа слабым. Христофору счел это большой ошибкой: по его мнению, американского лидера нельзя считать слабым.

В воскресенье Трамп призвал провести выборы на Украине. Он заявил, что стране нужен новый лидер, способный заключить сделку с Москвой. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Зеленский неоднократно говорил, что Украина будет готова к выборам в течение нескольких месяцев, если западные партнеры обеспечат безопасность.

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