Журналист 19FortyFive заявил о преимуществе российской «Арматы» над M1E3 Abrams

Западный журналист Исаак Зейтц заявил, что новый американский танк M1E3 Abrams уступает российскому Т-14 «Армата» и не сможет выдержать прямого столкновения, сообщает АБН24 .

Зейтц сравнил перспективы нового танка M1E3 Abrams с российским Т-14 «Армата». По его мнению, несмотря на то что M1E3 Abrams позиционируется как танк нового поколения для армии США, он уступает российской разработке.

«Ожидается, что этот танк станет танком нового поколения для армии США. Но насколько хорошо он покажет себя в сравнении с такими танками как Т-14 „Армата“, который многие в России называют лучшим танком в мире?» — задался вопросом Зейтц.

Эксперт отметил, что Т-14 оснащен современной коробкой передач с 12 скоростями вперед и 12 назад, что устраняет проблему низкой скорости заднего хода, характерную для советских танков.

«Учитывая это, если бы эти два танка встретились в бою, Т-14, вероятно, одержал бы победу благодаря своей более совершенной конструкции», — высказал мнение Зейтц.

