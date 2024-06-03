Жителя Хабаровска арестовали за сотрудничество с украинской разведкой

Россиянина задержали в Хабаровске за содействие украинской разведслужбе, следует из сообщения краевого управление ФСБ РФ, пишет РИА Новости .

Отмечается, что 35-летний мужчина выступил против «политического решения руководства страны о проведении СВО» и решил перейти на сторону врага. Через интернет он наладил контакт с представителями ГУР МО Украины «для осуществления деятельности, направленной против безопасности РФ».

Уголовное дело было возбуждено по статье 275.1 УК РФ. Фигурант был заключен под стражу.

Ранее суд Москвы вынес приговор бармену, который по заданию Киева готовил диверсии. Он проведет за решеткой в общей сложности 25 лет. Отмечается, что обвиняемый поджег релейный шкаф на железной дороге. Он общался с куратором через мессенджер.