Жители Подмосковья подали наибольшее число заявлений на участие в ДЭГ

В Московской области подали наибольшее число заявлений на участие в Дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Всего на территории РФ уже принято 126 820 таких заявлений, а также 13 641 заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, сообщает пресс-служба ЦИК РФ.

Кроме Подмосковья, среди лидеров по числу заявлений, поданных на ДЭГ, Вологодская и Челябинская области, Республика Алтай и Чувашия.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что жителей не принуждают голосовать при помощи ДЭГ.

«Это исключительно дополнительная возможность для наших избирателей и их право выбора», — подчеркнула она.

Прием заявок на участие в ДЭГ будет идти до начала сентября.

В Подмосковье в единый день голосования, с 6 по 8 сентября, основные выборы пройдут в 25 городских округах. Кроме этого, в Подольске, округе Пушкинский и Наро-Фоминском округе состоятся довыборы депутатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.